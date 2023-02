Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer ist am Freitagmorgen als mutmaßlicher Unfallverursacher einfach weitergefahren.

Kurz nach dem Ortsausgang in Neubulach, auf der Landesstraße 348 in Richtung Bahnhofstation Bad Teinach, setzte der Fahrer eines schwarzen VW Golfs, wahrscheinlich Modellreihe 6, zum Überholvorgang an, obwohl ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer nach links abbiegen wollte und dies wohl auch durch Blinken signalisierte. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend fuhr der Golffahrer einfach davon. Durch den Zusammenstoß entstand am Lkw ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Schaden am schwarzen VW Golf müsste sich auf der rechten Fahrzeugseite befinden.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den gesuchten schwarzen VW Golf oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 1610 zu melden.

Max Hermann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell