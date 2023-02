Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag im Bereich des Sonnenhofs, der Südweststadt und der Nordstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt und einen Gesamtschaden von einigen tausend Euro hinterlassen.

In der Carl-Goerdeler-Straße brachen die Täter an einem Wagen beide Außenspiegel ab, in der Kaiser-Friedrich-Straße wurde die Fahrzeugseite eines Pkw zerkratzt. Nach derzeitigem Sachstand beschädigten Täter auch in der Scheffelstraße und der Bismarckallee zwei Fahrzeuge offenbar mit einem spitzen Gegenstand. In der Blücherstraße schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Fahrzeugs ein, es wurde jedoch nichts daraus entwendet. An einem in der Pfälzerstraße abgestellten Firmenwagen wurden zwei Reifen durchstochen und in der Schanzstraße parkte ein Pkw, dessen rechter Außenspiegel beschädigt worden war. Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Fall waren wohl Jugendliche gesehen worden, die mit einem Feuerlöscher umhergelaufen seien und möglicherweise für die Beschädigung des Außenspiegels in Frage kommen. Ein konkreter Tatverdacht liegt bislang jedoch nicht vor. Die Beschädigungen haben Fahrzeuge unterschiedlicher Größen und verschiedener Automarken betroffen.

Zeugenhinweise nehmen die zuständigen Polizeireviere entgegen. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ist unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu erreichen. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211.

Sabine Maag, Pressestelle

