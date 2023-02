Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Unbekannter Verkehrsrowdy verursacht Schaden und flüchtet: Polizei sucht Zeugen.

Empfingen (ots)

Durch das riskante Fahrverhalten eines unbekannten Verkehrsteilnehmers sind am Sonntagnachmittag in Empfingen zwei Personen gefährdet und Sachschaden verursacht worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Lenker sowie dessen Beifahrerin am Sonntag gegen 15:45 Uhr die Dorfstraße in einem schwarzen VW, als ein noch unbekannter Pkw-Fahrer von hinten sehr dicht auf den VW auffuhr. Im weiteren Verlauf habe das unbekannte Fahrzeug den 19-Jährigen offenbar überholt und sei sodann sehr dicht vor diesem wieder eingeschert. Hiernach habe das nun vordere Fahrzeug sehr stark gebremst, wodurch es beinahe zu einem Auffahrunfall kam. Kurze Zeit später sollen die beiden Fahrzeuge erneut aufeinandergetroffen sein; dieses mal soll das unbekannte Fahrzeug frontal auf den VW des 19-Jährigen zugefahren sein, weshalb dieser ausweichen musste. Dennoch kam es offenbar zur Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Bei dem bislang unbekannten Pkw soll es sich um ein Fahrzeug in türkis / grüner Farbe gehandelt haben. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell