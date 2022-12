Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbrecher dringen in Firma ein: Sachschaden höher als Diebstahlsschaden

Pforzheim (ots)

Sonntagnacht ist ein Unbekannter in eine Firma in Stammheim eingebrochen und hat diese mit ein paar hundert Euro Bargeld wieder verlassen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte der Täter, zwischen 23:30 Uhr und Mitternacht, zunächst über eine Tür in das Firmengebäude, in der Robert-Bosch-Straße, zu gelangen. Nachdem dies scheiterte, schlug er eine Scheibe ein und drang so ins Innere vor. Dort suchte er offenbar gezielt nach Bargeld. Mit jetzigem Kenntnisstand beläuft sich der Diebstahlsschaden auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell