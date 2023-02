Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mehrere noch unbekannte Täter sind in Eutingen im Gäu in vier Firmengebäude eingebrochen, bei einer Fabrikhalle ist es beim Versuch geblieben.

Eutingen im Gäu (ots)

Die Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu zwei Firmengebäuden in der Hummelbergstraße und zu zwei Firmengebäuden in der Merkurstraße. Der Versuch, in ein drittes Gebäude in der Merkurstraße einzubrechen, wurde jedoch unterbrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die mindestens vier maskierten Täter in die einzelnen Objekte, indem sie jeweils gewaltsam ein Fenster öffneten. Der Wert des erbeutenden Diebesguts, darunter zumindest mehrere Rechner, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

