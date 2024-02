Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Mit Messer bedroht

Am Freitag soll ein 20-Jähriger in einer Wohnunterkunft in Laichingen eine Frau bedroht haben.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr verständigte eine Sozialarbeiterin die Polizei. Ein Mann soll wohl in einer Unterkunft in der Olgastraße eine Frau mit einem Messer bedroht haben. Anschließend verbarrikadierte er sich in seinem Zimmer. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Kurze Zeit später kam der mutmaßliche Täter unbewaffnet aus dem Zimmer und wurde durch die Polizei widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm zu den Hintergründen der Bedrohung dauern an und sind derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

