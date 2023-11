Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle erbeuten Schmuck

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Mühlstraße haben bislang unbekannte Kriminelle am Montag (6.11.) Schmuck erbeutet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste in der Zeit zwischen 17 und 18.45 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses. Im Anschluss hielten sie in den Wohnräumen Ausschau nach Beute und entwendeten schließlich diverse Schmuckstücke, unter anderem Ringe. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell