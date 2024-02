POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fahrer und Auto nicht für Verkehr geeignet

Ulm (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag kam es zum Diebstahl in Ebersbach an der Fils. Unbekannte entwendeten ein Mofa und ein Fahrrad. Das Mofa befand sich gesichert vor einem Wohngebäude in der Roßwälder Straße. Das Mountainbike war auf einem Parkplatz am Wohngebäude abgestellt. Die ...

mehr