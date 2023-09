Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte legen Steine auf die Schienen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Vilbel (ots)

Weil Unbekannte im Bereich des Bahnhofes Bad Vilbel Dortelweil am Donnerstagmorgen Steine auf die Schienen gelegt haben und ein ICE diese überfuhr, kam es bei insgesamt 41 weiteren Zügen zu Verspätungen. Nach Aussage des Lokführers hätte er bei der Durchfahrt in Dortelweil, gegen 9.45 Uhr, heftige Schläge unter dem Zug wahrgenommen und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Zeitgleich hätte er neben den Gleisen etwa fünf Jugendliche gesehen, die von dort wegrannten. Durch die Bundespolizei wurde wenig später eine Fahndung eingeleitet und Beamte suchten den Bereich ab. Die Jugendlichen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. In den Gleisen konnten Überreste von Steinen gefunden und aus dem Gleisbereich geräumt werden. Von den etwa 200 Reisenden im ICE wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Personen die Beobachtungen gemacht haben die in Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

