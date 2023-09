Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Personen im Gleisen sorgen für erhebliche Verspätungen

Frankfurt am Main (ots)

Am Samstag, gegen 15 Uhr, ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass sich an der S-Bahnstation Konstablerwache zwei Männer vom Bahnsteig in den Tunnelbereich begeben hätten. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei konnten die Beamten hinter dem Bahnsteigende im Tunnelbereich zwei wohnsitzlose Männer feststellen und in Gewahrsam nehmen. Als Grund für ihren Aufenthalt im Tunnelbereich gaben sie an, dort nur eine Zigarette geraucht zu haben. Die Sperrungen der Gleise konnten um 15.17 Uhr wieder aufgehoben werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden Beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 48 S-Bahnverbindungen zu Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell