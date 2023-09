Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehle in den Hauptbahnhöfen Wiesbaden und Frankfurt am Main vollstreckt

Wiesbaden/Frankfurt am Main (ots)

In den Hauptbahnhöfen Wiesbaden und Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Sonntag jeweils einen Haftbefehl vollstreckt. Im Hauptbahnhof Wiesbaden war es ein 38-jähriger wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Beleidigungen mit einem Haftbefehl suchte. In Frankfurt war es eine 39-jährige wohnsitzlose Frau, die wegen Erschleichen von Leistungen von der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Nach einem kurzen Umweg über die Wache der Bundespolizei, ging es für Beide direkt in eine Justizvollzugsanstalt.

