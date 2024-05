LPI-SHL: Graffiti-Sprayer erwischt

Schmiedefeld (ots) - Am 26.04.2024 brannte ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wald" in Suhl-Schmiedefeld. Die Flammen breiteten sich rasant aus und griffen auch auf angrenzende Garagen über (siehe Pressemeldung vom 26.04.2024). Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei waren gemeinsam mit einem externen Gutachter im Brandhaus. Sie stellten fest, dass ein technischer Defekt in der Elektroverkabelung zur Entstehung des Feuers führte. Rückfragen bitte an: ...

mehr