Polizei Paderborn

POL-PB: Betrug an der Haustür - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Am späten Donnerstagvormittag (18.04.2024, 11.15 Uhr) wurde eine 91-jähriger Senior in Paderborn Opfer eines Haustürbetrugs. Der Täter gab vor, für einen Flohmarkt zu sammeln.

Der Geschädigte öffnete auf Klingeln die Tür. Der unbekannte Besucher gab an, für einen Flohmarkt auf der Suche nach Büchern, Schallplatten oder Schmuck zu sein. Daraufhin holte das Opfer eine Schmuckschatulle an die Tür, aus der der Mann diverse Stücke entnahm. Unter dem Vorwand, diese in seinem Auto wiegen zu wollen, floh er in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 40 - 50 Jahr alt - 178cm - 180cm groß - kräftige Statur - kurze blonde Haare - blaues Oberteil - graue Jacke - graue Hose - Person sprach hochdeutsch

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet oder kann sonst Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Tipps der Polizei gegen Haustürbetrug: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

