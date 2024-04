POL-PB: Unfall mit Linienbus - eine Schwerverletzte

Paderborn-Wewer (ots) - (md) Mittwochnacht (17.04.2024, zwischen 0.30 Uhr und 08.30 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem verschlossenen Fahrradstellplatz an einem Mehrfamilienhaus am Johannesweg in Wewer. Dort stahlen sie zwei Pedelecs, die jeweils mit Schlössern gesichert und am Zaun angeschlossen waren. Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses wollte am Mittwochmorgen sein Rad vom Fahrradstellplatz holen. Dabei stellte er fest, dass die Pedelecs seiner Nachbarn ...

mehr