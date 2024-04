Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Schwerpunkteinsatz der Polizei

Büren / Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwoch (17.04., 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr) führte die Polizei Paderborn zusammen mit dem Zoll und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz zum Thema "sicher.mobil.leben - Güterverkehr im Blick" durch.

Auf dem Parkplatz Wewelsburg an der L776 wurde eine Kontrollstelle eingerichtet, an der der Durchgangsverkehr in beiden Fahrtrichtungen angehalten und kontrolliert wurde. Eine weitere Kontrollstelle wurde an der B 64 in Höhe Barkhausener Straße eingerichtet.

Insgesamt wurden 20 Autos, teilweise mit Anhänger, 50 Sprinter sowie zehn mit LKW mit Anhänger bzw. Sattelzüge kontrolliert.

Mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt, unter anderem wegen Verstößen gegen die Fahrpersonalverordnung sowie mangelnder Ladungssicherung; mehrere Verwarnungsgelder wurden unter anderem erhoben wegen Überladung und Nichtbeachtung der Gurtpflicht. Durch den Zoll wurde ein Verdachtsfall Schwarzarbeit festgestellt, das Bundesamt für Logistik und Mobilität traf Maßnahmen wegen eines Verstoßes gegen den Mautsatz für LKW.

#LEBEN: An dem Einsatz waren auch Verkehrssicherheitsberater der Polizei Paderborn beteiligt. Unter anderem sensibilisierten sie die kontrollierten Fahrzeugführer mit Hilfe von Virtual Reality-Brillen für die Gefahren des Straßenverkehrs. Dabei wurden die Fahrer zunächst in die Rolle eines Radfahrers versetzt. Sie erlebten so beeindruckend realistisch, wie sie von einem abbiegenden LKW übersehen und erfasst wird. Anschließend erlebten die Probanden dann diese Situation aus der Perspektive des LKW-Fahrers. Der Einsatz dieser VR-Brillen ist ein Baustein der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, um Verkehrsunfälle mit schweren und schwersten Folgen zu reduzieren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell