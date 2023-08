Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (21.08.2023) einen 58-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Dorotheenstraße zwei Geldbeutel aus einem Fahrzeug gestohlen zu haben. Der Besitzer eines weißen Mercedes-Benz stellte diesen am Sonntag (20.08.2023) gegen 15.00 Uhr in der Dorotheenstraße ab. Als er am Montag gegen 09.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fehlten zwei Geldbeutel mit Bargeld von mehreren Tausend Euro sowie verschiedene persönliche Gegenstände aus seinem Fahrzeug. Im Laufe der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Täter kurze Zeit später im Bereich der Bärenstraße festgenommen werden. Der bereits einschlägig vorbestrafte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wurde am Dienstag (22.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

