POL-PB: Weißer Opel Movano gestohlen

Altenbeken (ots) - (md) Am frühen Donnerstagmorgen (18.04.2024, 05.20 Uhr) wurde ein 61-jähriger Mann am Bahnhof in Altenbeken Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter erbeuteten den Rucksack und das Handy des Opfers und flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Aussage des Opfers seien gegen 05.20 Uhr zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz auf ihn zugekommen. Einer habe nach einer Zigarette gefragt, und dann versucht, als ...

