Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach/Einbrecher flüchten vor Bewohnern - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar aus Nordkirchen, als sie am Sonntag (11.02.) nachhause zurück kehrten. Zunächst stellten sie fest, dass sich ihre Wohnungstüre nicht öffnen ließ. Kurze Zeit später konnten sie diese öffnen und bemerkten direkt, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Ihr Hund rannte laut bellend ins Wohnzimmer, wo die Tür zum Garten offen stand. Vor dem Haus konnte ein Auto beobachtet werden, dass in einer Parklücke gegenüber abgestellt war und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lüdinghausen davon fuhr. Bei dem Auto soll es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt haben an dem Kennzeichen mit der Ortskennung HSK angebracht waren. Aus der Wohnung stahlen die Unbekannten Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 19.40 und 21.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell