Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Betrunkener Radfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Samstag (10.02.24) an der Konrad-Adenauer-Straße gestürzt. Gegen 01.25 Uhr befuhr er den Radweg, als er aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus. Da der freiwillige Alkoholvortest positiv war, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

