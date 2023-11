Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 16-jähriger Deutscher versucht übers Dach in den Buchladen am Chemnitzer Hauptbahnhof einzubrechen

Chemnitz (ots)

Am 1. November 2023 um 04:30 Uhr versuchte ein polizeibekannter 16-jähriger Deutscher über das Dach in den Buchladen Press & Books am Chemnitzer Hauptbahnhof einzubrechen. Er verkeilte sich in der Deckenverkleidung des Shops. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz staunten nicht schlecht, als sie den Teenager verkeilt am Dach hängen sahen. Sofort wurden Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr verständigt, sie befreiten den Teenager. Anschließend wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell