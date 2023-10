Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Fahrzeug angefahren und geflüchtet (07.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr wurde ein auf dem EDEKA Parkplatz im Röteweg in Dunningen ordnungsgemäß abgestellter Pkw Seat Ibiza angefahren. Hierdurch entstand an der hinteren linken Stoßstange ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten konnten weiße Lackantragungen gesichert werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell