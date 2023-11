POL Schwaben Nord: Bedrohung durch drei unbekannte Täter

Augsburg (ots) - Dillingen a.d. Donau - Ein Großbrand in Dillingen beschäftigte am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Am Dienstag (14.11.2023) gegen 15.30 Uhr wurde zunächst ein Brand eines Schuppens am Georg-Schmid-Ring gemeldet. Die Flammen griffen schließlich auf das nebenstehende Hauptgebäude über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an. Durch die Absperrmaßnahmen im Umfeld des Brandes kam es zu Verkehrsstörungen. ...

