POL-HR: Felsberg - Diebstahl eines Rollators aus einem Auto

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.06.2024:

Felsberg

Diebstahl eines Rollators aus einem Auto

Tatzeit: Dienstag, 18.06.2024, 11:10 Uhr

Unbekannte stehlen Rollator aus dem Kofferraum eines Autos.

Ein 82-jähriger Mann aus Gensungen parkte seinen roten Volkswagen Polo vor seinem Wohnhaus an der Straße "In den Steinen" in Felsberg-Gensungen. Durch das anschließende Entladen der Einkäufe blieb der Kofferraum des VW Polo geöffnet, obwohl sich 82-Jährige zeitweise nicht am Pkw befand.

Dies machten sich unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment zu Nutze und entwendeten den ebenfalls in Kofferraum befindlichen Rollator der 77-jährigen Ehefrau des Mannes.

Danach entfernten sich die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der entwendete Rollator hat einen Wert von 220,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell