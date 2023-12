POL-OH: Brand in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Auto entwendet Ronshausen. Einen roten Audi S4 mit den amtlichen Kennzeichen HEF-NG 392 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (06.12) aus dem Carport eines Privatgrundstücks in der Lessingstraße. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 21.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, ...

mehr