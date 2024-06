Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.06.2024:

Schwalmstadt

Einbruch in Wohnung

Tatzeit: Samstag, 22.06.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 23.06.2024, 09:45 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses eingebrochen und haben Werkzeuge entwendet.

Die unbekannten Täter haben sich über das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienwohnhauses im Meisenweg in Schwalmstadt-Treysa verschafft. Da die Wohnung derzeit saniert wird, waren zum Zeitpunkt des Einbruchs mehrere elektronische Werkzeuge auf der Baustelle deponiert. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin mehrere Markenwerkzeuge (Akkuschrauber, Akkusäge etc...) mit einem Gesamtwert von circa 500,- EUR.

Die Höhe des Sachschadens wird mit 1500,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell