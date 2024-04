Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Hofkamp - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntagvormittag (31.03.2024) raubte gegen 10:30 Uhr ein unbekannter Täter einen 78-jährigen Mann in Wuppertal-Elberfeld aus. Der 78-Jährige befand sich in einem Parkhaus am Hofkamp, als er von einem Mann angerempelt wurde. Daraufhin stürzte der Senior zu Boden. Sodann rannte der Täter in unbekannte Richtung weg. Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass ihm seine Wertgegenstände entwendet wurden. Der Flüchtige ist circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 180 cm groß und hat mittellange, schwarze, lockige Haare sowie einen Schnurrbart. Er hat eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell