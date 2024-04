POL-W: W - Verletzter Sozius auf der Hochstraße

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (29.03.2024, gegen 15:20 Uhr) kam es in einem Einkaufszentrum an der Straße Alte Freiheit in Elberfeld zu einem versuchten Tötungsdelikt. Anrufer meldeten über den Notruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein Mann (20) lebensgefährliche Verletzungen. ...

