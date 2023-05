Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Aufmerksame Zeugen vereiteln Unfallfluchten

Freiburg (ots)

Gleich in zwei Fällen konnten aufmerksame Zeugen Unfallfluchten im Stadtteil Waldshut vereiteln. Am Freitag, 26.05.2023, gegen 15:00 Uhr fuhr eine 59-jährige in der Fuller Straße gegen eine Mauer. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie ihr abgefallenes Kennzeichen einsammelte und wegfuhr, ohne sich um den offensichtlichen Schaden an der Mauer zu kümmern. Der Schaden an der Mauer konnte nicht beziffert werden, der Schaden am Fahrzeug wurde auf rund 3000 Euro geschätzt. Am Samstag, 27.05.2023, gegen 16:15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er im Parkhaus Viehmarktplatz beobachtet habe, wie ein Mercedes-Fahrer beim Einparken einen geparkten Mercedes gestreift habe. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, habe der Unfallverursacher das Parkhaus zu Fuß verlassen. Der Sachschaden wird mit rund 2000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell