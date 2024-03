Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (29.03.2024, gegen 15:20 Uhr) kam es in einem Einkaufszentrum an der Straße Alte Freiheit in Elberfeld zu einem versuchten Tötungsdelikt. Anrufer meldeten über den Notruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein Mann (20) lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte ein Messer ursächlich für die Verletzungen des 20-Jährigen sein. Unmittelbar nach der Tat flüchteten mehrere Personen aus dem Einkaufszentrum. Im weiteren Verlauf stellte sich unter anderem ein 19-jähriger Tatverdächtiger auf einer Polizeiwache. Dieser wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein, um die Hintergründe zu ermitteln.

