POL-W: SG Verletztes Kind nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tag wurde ein 36-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Unterbringung in der Untersuchungshaft anordnete. Dem 36-jährigen Wuppertaler wird vorgeworfen, in der Vergangenheit erheblich durch Diebstähle in Geschäften aufgefallen zu ...

mehr