POL-DA: Stockstadt: Zwei Container aufgebrochen/Zeugenaufruf der Polizei

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Samstag (02.03.), in der Zeit zwischen 13.45 und 22.00 Uhr, drangen Einbrecher über ein Fenster in eine Wohnung in der Breslauer Straße ein, suchten in den Zimmern nach Wertgegenständen und entwendeten dort anschließend eine Sparbüchse samt Bargeld. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: ...

