Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Totalschaden nach Vandalismus

Unbekannte zerstören Porsche Carrera

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (28.2.) zerstörten bislang unbekannte Täter einen silbernen Porsche Carrera, der im Ortsteil Sandwiese in einer Tiefgarage in der Straße "Am Bahnhof" geparkt war. Bis zum wirtschaftlichen Totalschaden beschädigten sie den Wagen, indem sie unter anderem Scheiben einschlugen und das gesamte Fahrzeug innen sowie außen mit einem Feuerlöscher besprühten. Weiterhin montierten die Kriminellen den hinteren linken Autoreifen samt Felge ab und entwendeten diesen. Unbemerkt ergriffen die Täter die Flucht und hinterließen einen Schaden über mehrere Zehntausend Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 42 aus Pfungstadt bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell