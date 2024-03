Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Schmuck bei Einbruch erbeutet/Wer kann Hinweise geben?

Lautertal (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Nibelungenstraße in Gadernheim rückte am Freitag (01.03.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 17.45 und 21.15 Uhr unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Haus. Im Anschluss suchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die ungebetenen Besucher diverse Schmuckgegenstände und flüchteten mit ihrer Beute.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

