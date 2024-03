POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbrecher erbeuten Geld

Lautertal (ots) - Neben dem Einbruch in der Nibelungenstraße (wir haben berichtet), ereignete sich noch eine weitere gleichgelagerte Tat "Am Rauhenstein" in Gadernheim. Am Freitagabend (01.03.), zwischen 17.15 und 20.20 Uhr, drangen Kriminelle in diesem Fall über ein Fenster in ein Wohnhaus ein und erbeuteten anschließend unter anderem Geld und Schmuck. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Zeugen oder Anwohner, die ...

