LPI-NDH: Berauscht auf geklauten E-Scooter

Bischofferode (ots) - Den Schlägen und Tritten eines vermutlich unzufriedenen Kunden war der Besitzer einer Autowerkstatt am Montag ausgesetzt. Der Auftraggeber griff am Montagmittag den Geschädigten in Folge einer Streitigkeit über den Preis einer Dienstleistung körperlich an und verletzte ihn im Gesicht. Anschließend bedrohte der Täter den Werkstattbesitzer. ...

mehr