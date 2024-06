POL-HR: Wabern - Diebstahl von landwirtschaftlicher Elektronik

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.06.2024: Fritzlar Versuchter Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: Montag, 24.06.2024, 19:48 Uhr Ein 39-jähriger Mann aus dem Vogelbergkreis hat am Montagabend versucht in einen Getränkemarkt in Fritzlar einzubrechen. Der Mann wurde durch mehrere Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einem Stein eine Seite der Glasschiebetür des Eingangsbereichs des ...

