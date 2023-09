Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Aachen (ots)

Am Mittwoch der vergangenen Woche (20.09.2023) kam es gegen 20 Uhr an der Einmündung Monschauer Straße und Grüne Eiche zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Die Fahrerin eines silberfarbenen VW Bulli, die als Linksabbiegerin auf der Monschauer Straße in die Straße Grüne Eiche einbiegen wollte, übersah zwei Radfahrer, die in gleicher Fahrtrichtung den Radweg auf der Monschauer Straße nutzten. Im Einmündungsbereich mussten beide Radfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Einer der beiden kam dabei zu Fall und verletzte sich. Nachdem sich die Fahrerin nach dem Gesundheitszustand des Mannes erkundigt hatte, verließ sie die Unfallstelle in Richtung Lichtenbusch.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Fahrerin oder zu dem Kennzeichen des silbernen VW Bulli machen können. Diese werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell