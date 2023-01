LPI-EF: Straßenbahnunfall

Erfurt (ots) - Eine 70-jährige Erfurterin erstattete gestern bei der Polizei Strafanzeige wegen Betrugs. Am Wochenende hatte sich bei der Frau per WhatsApp die vermeintliche Tochter gemeldet. Diese berichtete, dass ihr das Handy in die Toilette gefallen sei und sie deshalb eine neue Nummer habe. Später bat die falsche Tochter um Überweisung einer dringenden Rechnung, was die Seniorin tat. Erst als die Frau gestern ihre Tochter anrief, flog der Schwindel auf. Die ...

