Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand verhindert

Erfurt (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen verhinderte die Feuerwehr Erfurt einen Wohnungsbrand. Anwohner hatten am Montagabend in der Röntgenstraße aus einer Wohnung einen Rauchmelder wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und ein brennender Holztisch gelöscht. Die Mieterin hatte vor dem Verlassen ihrer Wohnung eine Räucherpyramide angezündet, welche ursächlich für das Feuer war. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden an dem Mobiliar. Ohne Einschreiten der Feuerwehr, wäre der Schaden in der Wohnung verheerender gewesen. (JN)

