POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Soest (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hammer Landstraße, in Höhe des Düster Weges. Eine 82-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Citroen die Hammer Landstraße aus Borgeln kommend in Richtung Soest. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 82-Jährige von der Fahrbahn nach links ab, stieß frontal in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein ...

