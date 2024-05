Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Hilders

Fulda (ots)

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Kastenwagen und Motorrad Am Montag, den 13.05.2024, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Poppenhausen. Ein Motorrad, besetzt mit einem 58-jährigen Fahrer und einer 50- jährigen Beifahrerin aus dem Kreis Soest, befuhr die Marienstraße von der Ortsmitte Poppenhausen kommend in Richtung Rodholz. An der Einmündung des Sebastian- Kneipp-Weges fuhr ein Kastenwagen aus dem Sebastian-Kneipp-Weg in die Marienstraße ein, ebenfalls in Richtung Rodholz. Der 32-jährige Kastenwagenfahrer aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen übersah hierbei das vorfahrtberechtigte Motorrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Zusammenstoß bewirkte, dass das Motorrad auf den Gehweg abgewiesen wurde, zu Fall kam und schließlich gegen einen dortigen Gartenzaun stieß. Während der Motorradfahrer leicht verletzt wurde, erlitt seine Beifahrerin schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Am Kastenwagen, Motorrad und Gartenzaun entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3600 EUR. Das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Hilders - POK Kramer

