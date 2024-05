Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Stein in Imbiss geworfen - Einbruch in Einfamilienhaus - Räuberische Erpressung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Stein in Imbiss geworfen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.05.) schmissen Unbekannte gegen 18.15 Uhr einen Stein durch eine Hintertür in einen Imbiss in der Straße "An der Obergeis". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war dieser mit verfassungswidrigen Zeichen beschmiert gewesen. Verletzt wurde niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Freitag (10.05.), zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gallenbergstraße im Stadtteil Kathus ein. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Täter eine Hintertür auf, wodurch sie in die Räumlichkeiten gelangten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen, entwendeten eine noch unbekannte Menge Bargeld sowie eine Bankkarte und flüchteten. Insgesamt entstand zudem Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberische Erpressung

Hohenroda. Am Dienstagabend (07.05.), zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr, erpressten zwei bislang unbekannte Männer im Bereich der L 3173 die Herausgabe eines Samsung Galaxy Fold 3 sowie eines Geldbeutels von einem 24-jährigen Mann aus dem Ortenaukreis.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der 24-Jährige gerade entlang der Landesstraße - von Mansbach kommend, kurz vor der Ortslage Oberbreitzbach - am Joggen, als die Täter ihn ansprachen. Plötzlich hätten die Unbekannten unter Vorhalt eines augenscheinlichen Messers die Herausgabe der Wertgegenstände von dem Sportler gefordert. Der Mann aus dem Ortenaukreis übergab daraufhin sein Handy sowie sein Portemonnaie samt Inhalt.

Die beiden Täter, die aus Richtung Oberbreitzbach gelaufen gekommen seien, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - etwa 25 bis 30 Jahre alt - mittelblonde Haare - Drei-Tage-Bart - Brille - trug eine schwarze Bomberjacke, Jogginghose sowie schwarze Nike-Sportschuhe mit weißer Sohle

Täter 2:

- männlich - circa 1,85 Meter groß - etwa 25 bis 30 Jahre alt - dunkle Haare - Vollbart - trug eine dunkle Jacke, dunkelblaue Jeanshose und Adidas-Sportschuhe

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell