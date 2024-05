Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kleinkraftrad-Kennzeichendiebstahl-Einbruch-Einbruch in Kellerraum-Zigaretten aus Auto gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kleinkraftrad

Grebenhain. Ein schwarz-rotes Kleinkraftrad des Herstellers Sky Team mit dem Kennzeichen 123 NDG entwendeten Unbekannte am Freitagabend (10.05.), zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Zweirad abgedeckt vor einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-A 2286 stahlen Unbekannte von einem Renault Clio. Das Fehlen der Nummernschilder wurde am Samstag (11.05.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand könnten die Kennzeichen in der Lauterbacher Straße in Dirlammen oder in der Brachstraße in Brachtal entwendet worden sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Schotten. Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.05.), zwischen 17 Uhr und 0.50 Uhr, in eine Wohnung eines Hauses in der Straße "Zur Sonnenau" ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter die Zugangstür mit einem versteckten Schlüssel und gelangten so unerlaubt in den Wohnraum. Daraus stahlen sie ein schwarzes I-Phone 12 Pro Max im Wert von etwa 500 Euro und flüchteten unerkannt. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Einbruch in Kellerraum

Alsfeld. Ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses wurde am Sonntagmorgen (12.05.), gegen 3.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Keller sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Täter flüchteten unerkannt. Sie hinterließen jedoch circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigaretten aus Auto gestohlen

Alsfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (12.05.) eine Packung Zigaretten aus dem Handschuhfach eines schwarzen Skoda Fabia. Zur Tatzeit stand das Auto in der Ostpreußenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Sandra Suski, Pressesprecherin

