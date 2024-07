Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahrzeugbrand

Am Dienstag, den 16.07.24, gegen 22:55 Uhr, geriet in der Johanniterstraße aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt ein PKW Opel in Brand. Die Feuerwehr Ramsloh war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Am PKW entstand Totalschaden.

Bösel- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Sonntag, den 14.07.24, gegen 16:30 Uhr, bis Dienstag, den 16.07.24, gegen 16:00 Uhr, zerkratze eine bislang unbekannte Person in der Fladderburger Straße einen PKW BMW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 16.07.24, im Zeitraum von 12:00 - 12:29 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße Am Krumme Kamp gegen einen geparkten PKW Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

