Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl von Geldbörse Am Samstag, den 13.07.24, gegen 15:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Quakenbrücker Straße in einem Verbrauchermarkt die Geldbörse eines 86-jährigen Dinklagers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen. Lohne - Handtaschendiebstahl Am Montag, den 15.07.24, in der Zeit von 06:30 bis 07:30 Uhr, ...

mehr