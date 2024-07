Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Brandstiftung

Unbekannte Täterschaft setzt Pkw in Wohngebiet in Brand

Ulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich ein Pkw-Brand in der Scharenstetter Straße in Giengen an der Brenz. Die Besitzerin des Pkws wurde gegen 02:30 Uhr selbst auf den Brand aufmerksam. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei, welche als erstes vor Ort war, befand sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand und das Feuer drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. In Folge dessen wurden vorsorglich zwei Gebäude evakuiert. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand und die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Häuser. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Es liegen jedoch Hinweise auf Brandstiftung vor, weshalb die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen vor Ort übernommen hat.

