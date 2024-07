Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - häusliche Gewalt

Schwangere 15-Jährige von Freund und dessen Mutter körperlich attackiert

Ulm (ots)

Am Samstagabend wurde ein aufgelöstes 15-jähriges Mädchen beim Polizeirevier in Göppingen vorstellig. Gegenüber dem aufnehmenden Beamten zeigte sie einen Fall von häuslicher Gewalt an. Sie sei von ihrem ebenfalls 15-jährigem Freund mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen worden. Vorausgegangen war ein zunächst verbaler Streit über die Schwangerschaft des Mädchens. Bei dem Freund handelt es sich laut Aussage des Mädchens auch um den Kindsvater. Nach dem Zwischenfall wollten sich beide zu dem Jungen nach Hause begeben, um sich dort auszusprechen. Zu allem Überfluss begegnete das Mädchen auf dem Weg dorthin, noch der Mutter des Jungen. Diese packte das Mädchen mehrfach an der Schulter und stieß sie letztendlich zu Boden. Das Mädchen erlitt insgesamt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sowohl gegen den Jungen als auch dessen Mutter wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

