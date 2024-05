Polizei Münster

POL-MS: Videobeobachtungsanlagen kommen bei Fußballeuropameisterschaft zum Einsatz - Polizei Münster hält Bahnhofsumfeld weiter im Blick

Münster (ots)

Die am Hauptbahnhof aufgestellten mobilen polizeilichen Videobeobachtungsanlagen werden während der Fußballeuropameisterschaft an den Spielorten in NRW zum Einsatz kommen. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) hat die Polizei Münster beauftragt, die Anlagen ab Ende Mai für diesen herausragenden polizeilichen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Am 29.05. werden die Anlagen am Hauptbahnhof abgeschaltet und für die Aufgaben bei der EM reisefertig gemacht.

"Wir haben Verständnis für die Entscheidung des Landes", stellte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf klar. "Die Fußballeuropameisterschaft mit vier Spielorten in Nordrhein-Westfalen ist ein herausragendes, sicherheitsrelevantes Ereignis, für das wir unsere Kräfte auch technisch-organisatorisch bündeln müssen." Die Sicherheit in der Stadt Münster bleibt trotzdem gewährleistet. "Wir werden mit uniformierten und zivilen Kräften das Bahnhofsumfeld auch während der EM weiter intensiv im Blick halten", erläuterte Dorndorf. So bleiben die mit der Videoüberwachung eingeführten Interventionsteams der Polizei auch weiter in diesem Bereich im Einsatz.

"Wir wollen dafür Sorge tragen, die Anlagen schnellstmöglich nach der EM wieder hier zu installieren", bekräftigte Dorndorf. "Die ersten erkennbaren Erfolge der Videoüberwachung waren bereits messbar. Für eine seriöse Bewertung der Wirkung muss die Beobachtung fortgesetzt werden." Die Fußballeuropameisterschaft endet Mitte Juli.

