Polizei Münster

POL-MS: Drei Männer rauben 40-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am frühen Freitag (24.05., 02:00 bis 03:00 Uhr) an der Linnebornstiege das Mobiltelefon eines 40-jährigen Münsteraners geraubt und sind anschließend geflüchtet.

Der Mann war in der Nacht auf dem Weg nach Hause, als ihm drei Männer entgegenkamen. Die Unbekannten griffen dem Mann in die Jackentasche und entwendeten sein Handy. Als der 40-Jährige die Unbekannten ansprach, erhielt er einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

