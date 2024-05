POL-MS: Verkehrsunfall auf der A31 - 27-Jähriger schwer verletzt

Münster / Gescher (ots) - In einer Asylunterkunft in Gescher hat ein 20-jähriger Afghane einen 21-jährigen Iraker mit einem Messer bedroht und ihn anschließend damit schwer verletzt. Am frühen Samstagabend (25.5., 17:45 h) hatten Beschäftigte des Ordnungsamtes die Polizei aufgrund der Bedrohungssituation alarmiert. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Polizeikräfte spitzte sich die Situation zu. Nach jetzigem ...

mehr